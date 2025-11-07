俳優の波瑠、川栄李奈がW主演を務める、TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』（毎週金曜後10：00）の第5話が、7日に放送される。約400名が参加したオーディションを勝ち抜き、茉海恵の非公表の一人娘・日高いろはを演じているのは、池村碧彩。池村は連続テレビ小説『おかえりモネ』（2021年／NHK）でドラマデビューし、以降、大河ドラマ『どうする家康』（2023年／NHK）への出演や、ミュージカル「SPY×FAMILY」（2023年）のアー