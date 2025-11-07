侍ジャパンが6日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025日本vs韓国」に向けた強化合宿を宮崎県でスタートさせました。そのメンバーに選出された巨人の捕手、岸田行倫選手が、今大会で新たに導入されるピッチコムの対応の難しさについて語りました。岸田選手はこの日の練習でピッチコムを使用。その感想について「やっぱり覚えることが多いなっていうのと、それだけじゃなくて時間制限もあるので、自分がパニくらないようにしないと、