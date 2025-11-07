オリオンビールのロゴが入ったTシャツなどを販売する那覇市の土産店＝2025年9月沖縄の戦後復興の象徴と評されるオリオンビールの関連グッズが若者を中心に人気を集めている。交流サイト（SNS）映えするロゴが支持され、2024年度のグッズ販売額は30億円と、2022年度の3倍に。2025年度も60億円を超える勢いだ。東京証券取引所上場も追い風に、ブランドの使用権でもうけるライセンス事業を新たな収益源に育てたい考えだ。（共同通信