WOWOWで26年2月15日に放送・配信がスタートする、織田裕二（57）主演の連続ドラマ「北方謙三水滸伝」の追加キャストが7日、発表された。今回、発表されたのは総勢27人。法に背いても正義を貫き、腐敗した国家権力に立ち向かう梁山泊（りょうざんぱく）を率いる、織田演じる頭領の宋江（そうこう）、反町隆史（51）演じる、もう1人の頭領・晁蓋（ちょうがい）とともに、険しい山と湖に囲まれた自然の要塞（ようさい）梁山泊を支え