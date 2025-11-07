高市早苗首相（64）の所信表明演説に対する各党の代表質問が6日の参院本会議で行われ、質問に立ったれいわ新選組の山本太郎代表（50）が「消費税減税と一律現金給付。この方がずっと早期に実施でき、確実に経済成長しますよ。『レジがーエンジニアがー』と意味不明な言い訳をやめて、さっさと減税と給付金で国民救ってもらっていいですか？総理やりますか？やりませんか？」と迫る場面があった。 【写真】かつて円