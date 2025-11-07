恐怖漫画の巨匠で、漫画家の日野日出志氏（79）が、6日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。膵臓（すいぞう）がんであることを公表した。 【写真】ホラー漫画家の第一人者はこんな素顔 日野氏は「膵臓癌を宣告された。幸い転移が無いので年明けに切除することになった。年内いっぱいは抗癌剤の点滴と飲み薬で癌の縮小と拡大を食い止める治療を続ける予定だ」と、病状について報告。年明けに手術を受けるとし