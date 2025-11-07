6日午後、名古屋市美術館の敷地内で木の枝が落下し、小学生2人が頭を切るなどのケガをしました。名古屋市によりますと、6日午後2時ごろ、中区栄の白川公園にある名古屋市美術館の敷地内で、5メートルほどのケヤキの木の枝が折れ、下を歩いていた小学4年生の児童2人に当たりました。児童らは校外学習の最中で、1人は頭に切り傷を負い病院に搬送されましたが、意識はあり、2人とも軽傷だということです。折れた木の枝