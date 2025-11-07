菌活ブームで注目が高まっている「きのこ」。専門店では“珍しいきのこ”が山盛りの火鍋や、“肉汁あふれる”巨大ステーキなどが人気となっています。 【写真を見る】「きのこブーム」到来か！？“顔サイズ”の巨大ステーキや“きのこジェラート”も人気【THE TIME,】 見たことのないきのこが山盛り店内満席。多くの女性客で賑わっていたのは、“きのこ火鍋専門店”の『裏の山の木の子 渋谷』（東京・渋谷区）。「きのこ