トランプ米大統領＝6日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は6日、連邦最高裁で係争中の「相互関税」の合法性を巡る訴訟で敗訴した場合に備え、代わりの関税措置を検討する考えを示した。一方で、現在実行している措置と比べ、発動までに時間がかかるようになることに不満を示した。具体的な代替策には言及しなかった。トランプ氏は、ホワイトハウスで記者団に敗訴の場合の対応を問われ「壊滅的