台風25号により甚大な被害が出ているフィリピンでは、中部・セブ州の死者が130人を超えました。マルコス大統領は「国家災害事態」を宣言しています。台風25号はフィリピン各地で洪水などを引き起こし、家屋や車が流されるなどの被害が出ています。フィリピンメディアによりますと、この台風による死者は、セブ州で少なくとも131人に上ったということです。また、そのほかの地域でも多数の死者が出ているとみられます。マルコス大統