10月から芸能活動を再開したタレント小島瑠璃子（31）が6日、都内で「中国ドキュメンタリー映画祭」完成披露開幕式に出席した。活動再開後、初の公の場。金髪にノースリーブの衣装で登壇した。今後について「一緒にお仕事したいって言ってくださる方がいたら、前みたいにバラエティー番組だとか。あとは文字を書くお仕事をやってみたい。連載、コラムみたいな」と意欲を見せた。小島は23年2月に所属事務所のホリプロを退社。同年3