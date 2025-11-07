国内、そして県内でも人気上昇中の「モルック」の魅力を取材しました。 木製のピン同士が当たる音と歓声が響きます。 子どもたちが楽しんでいるのは、 北欧フィンランド発祥のスポーツ「モルック」です。 この日は、諫早市の愛好家団体「ヘラクレス長崎」による体験会が開かれました。 （参加者） 「楽しかった。お父さんと一緒にできて楽しかった」 （参加者） 「初めて。初心者でもわかりやす