カブスが６日（日本時間７日）、今季先発ローテーションで１１勝をマークしたコリン・レイ投手と１年契約に合意した、と発表した。米メディアによれば、年俸５５０万ドル（約８億４０００万円）で２０２７年は１００万ドルの違約金つき年俸７５０万の球団オプションがついている。３５歳のレイは２０２２年ソフトバンクに在籍し５勝６敗で１年限りで帰国。昨年はブルワーズで１２勝６敗、カブスに移籍した当初は中継ぎだったが