軽度の猫背であっても要注意。加齢とともに進行する「背中の丸まり」が、寝たきりを引き起こすからだ。背中の丸まりは防ぎようがないと思われがちだが、近年は医療や科学の進歩によって、改善できるようになった。現役の医師が、猫背を防ぎ、動ける体を取り戻すための日々の習慣と最新治療法を解説する。※本稿は、野尻英俊『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』（アスコム）の一部を抜粋・編