文章を読んだとき、「分かりやすい」ものと「分かりにくい」ものの間にはどのような違いがあるのだろうか？説得力のある文章を書くには、まずはこの差の原因を理解することが大切。認知心理学的な視点から、分かりやすい文章に必要なポイントを考えていこう。※本稿は、藤沢晃治『「分かりやすい文章」の技術 新装版 読み手を説得する18のテクニック』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。入ってくる情報を審査する「脳内関