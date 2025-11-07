秋篠宮家の次女・佳子さまは、聴覚に障害がある人たちの芸術祭に出席されました。佳子さまは6日夜、15カ国以上の聴覚障害者が参加する「手話のまち東京国際ろう芸術祭」の会場に足を運ばれました。佳子さまは手話で説明を受け、海外で開発された画面上のネズミのキャラクターと手話でやりとりができる展示を体験し、「私の名前は佳子です。いろんな手話が使えるんですか？」と手話で質問されました。引き続き、佳子さまは芸術祭