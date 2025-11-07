義母と良い関係でいられたらいいのに、なかなか現実はそうはいかないもの。アプリ「ママリ」には同居中の義母との生活にストレスを感じているという投稿がありました。現在、投稿者さんは義実家で同居しているため、夫と子どもだけで過ごす時間がほとんどありません。そんな中で義母とは会話が噛み合わず、同じ空間で過ごすことが苦痛になっていました。義母への不満を夫に相談しても寄り添ってくれずつらい気持ちなのだそう。