俳優の高橋英樹さん（81）が6日、『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』に登場。若さを保つためのルーティンを明かしました。『NEW YOUNG OF THE YEAR』は、年齢に関係なく、好奇心や冒険心、挑戦心を持ち、前向きに人生を愉しむ姿勢を“新しい若さ”と考え、そうした新しい若さを体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちを称えるアワードイベント。記念すべき1回目となる今年は、『over60部門』を高橋さん、大地真央さん、