現役の小学校教師らが、児童の盗撮画像をSNSのグループで共有していたとされる事件で、新たに27歳の教師が逮捕。これでグループの全員が逮捕されました。逮捕された岡山・備前市立の小学校教師・甲斐海月容疑者（27）は、性的な欲求を満たすため、女児が着替えをする動画1点を所持した疑いが持たれています。警察によりますと、甲斐容疑者は教師が盗撮で逮捕されるニュースを見て、持っていた盗撮動画を処分していましたが一部を残