嵐の二宮和也（42）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。スーパーマーケットでの客との出来事について記した。二宮は「今日、スーパーで見つからないから焦って『〇〇(商品)って何処にありますか？』ってお客さんに聞いてしまった」と書き出した。そして「そしたらガッツリ気付かれて、『頑張って下さい！』って言われたので『頑張ってます！』って言ったけど、絶対に芸能生活についての応援だったと思う」と続けた。二宮は