「こんなに大きい石が唾液の出る穴に入っていたのか」―。唾石症を患っていた男性が投稿した写真に、衝撃の声が上がっている。唾石症とは、唾液を分泌する唾液腺や導管に石が形成される疾患。男性は3年前に発症し、最近は激痛に悩まされてご飯を食べられない状況になっていた。手術を控える中、口内から排出された唾石の大きさとは！？【写真】舌の裏から出てきた唾石。デカい…！ご飯を食べられないほどの激痛投稿したのは、神戸