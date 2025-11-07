第8回中国国際輸入博覧会が11月5日、上海で開幕しました。今回の国際輸入博覧会では国家総合展が設置され、出展国と国際機関に「国際調達、投資促進、人的交流、開放協力」のプラットフォームが提供されます。今年の国家総合展には、4つの見どころがあります。一つ目は、出展規模の大きさです。今年の国家総合展の出展国と国際機関は67に上りました。タイ、アラブ首長国連邦（UAE）、ナイジェリア、ジョージア、スウェーデン、コロ