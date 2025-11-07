●きょう7日(金)は二十四節気「立冬」●暦の上では冬に突入も きょう7日(金)は日ざし暖かな陽気●週末は下り坂 日曜は一時本降り 週明けは冷たい北風＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(金)は二十四節気の「立冬」…暦の上では冬を迎えました。ただ、まだまだ、きょう7日(金)昼間は、冬というよりは秋真っ盛りの暖かな陽気となります。引き続き大陸方面から大きく張り出す高気圧に覆われる見込みで、県内を含めて、西日本は広く安