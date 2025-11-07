札幌市南区の橋から重さ4キロのコンクリート片が落ちているのが見つかりました。市は近く、市内の264本の橋で緊急点検を行う予定です。コンクリート片が落下していたのは札幌市南区の藻岩橋です。落ちていたコンクリート片は幅20センチ、長さ57センチ、厚さ5センチで重さは4キロです。けが人はいませんでした。札幌市によりますと、藻岩橋は1969年度に完成し、2021年度の定期点検では「健全」と判定されていたと