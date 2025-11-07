スーダンで2年半にわたって続く紛争をめぐり、国軍と対立する準軍事組織RSF＝即応支援部隊は6日、アメリカなどが提案した「人道的停戦」に合意したと発表しました。民間人の保護を強化し、人道支援の拡大につなげたいとしています。RSFは声明を発表し、アメリカなどの4か国が提案した人道的停戦に合意したことを明らかにしました。今回の停戦は民間人の保護強化を目的としているということです。声明は「全てのスーダン国民に対し