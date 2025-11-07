４４歳タレントの新ヘアに反響が寄せられた。７日までに自身のインスタグラムを更新し「お気に入りのカフェ」を訪問したと報告。「ホッとできる場所」だそうだ。エアリーなボリュームのある新ヘアを披露。「最近レイヤーをたっぷり入れたのでアレンジが楽しい！！久しぶりに巻き髪にしてみたり」とルンルン。「＃バタフライカット」とハッシュタグをつけて投稿したのは新山千春だ。フォロワーは「髪似合ってるかわいい」「