米国債利回り（NY時間16:17）（日本時間06:17） 米2年債 3.562（-0.068） 米10年債4.087（-0.072） 米30年債4.680（-0.058） 期待インフレ率2.280（-0.031） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下。米株式市場が再び不安定になったことや、この日発表の米人員削減数のデータに、利回りはネガティブに反応との指摘も出ていた。 米再就職支援会社チャレンジ