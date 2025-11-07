ドル円、一時１５２円台に下落株安と米人員削減数のデータに反応との指摘＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル安が加速し、ドル円は一時１５２円台に下落する場面も見られた。一時１５２．８０円近辺まで下落。米株式市場が下落するなどリスク回避の雰囲気が再燃しており、ドル円を圧迫した。米国債利回りも低下。米株式市場では、ＡＩ関連の高バリュエーションへの懸念が根強い。 米政府機関閉鎖で