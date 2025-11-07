プロ野球セ・リーグの２０２６年度公式戦の日程が５日発表され、一軍公式戦の巨人―ヤクルト戦が６月３０日、青森県弘前市の「はるか夢球場」（弘前市運動公園野球場）で行われることが明らかになった。県内での巨人の一軍公式戦は、１９５３年８月に八戸市の長根球場で開かれて以来、７３年ぶりとなる。弘前市のファンや野球関係者に喜びの声が広がった。官民で組織する「弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会」の会長を務める