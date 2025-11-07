高市内閣が発足してから初めてとなるNSC（国家安全保障会議）の閣僚会合が開かれました。NSCは外交・安全保障政策の重要事項を審議する機関で、高市首相は6日午後6時から官邸で「4大臣会合」を開きました。NSCの閣僚会合の開催は政権発足後初めてで、木原官房長官、茂木外相、小泉防衛相に加え、片山財務相らが出席し、「国家安全保障戦略」などについて議論したとしています。高市首相は、「国家安全保障戦略」など安保に関する政