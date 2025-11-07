【ELリーグフェーズ第4節】(アリアンツ リヴィエラ)ニース 1-3(前半1-3)フライブルク<得点者>[ニ]Kevin Carlos(25分)[フ]ヨハン・マンザンビ(29分)、ビンチェンツォ・グリフォ(39分)、デリー・シャーハント(42分)<警告>[ニ]シャルル ヴァンヌッテ(52分)[フ]フィリップ・ラインハート(50分)、ルーカス・キュブラー(73分)観衆:15,274人└鈴木唯人が全3ゴールに絡む活躍!! フライブルクは逆転でニースを下して2連勝