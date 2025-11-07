[11.6 EL第4節 ニース 1-3 フライブルク]UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第4節が6日に行われ、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でニース(フランス)を3-1で下した。鈴木はトップ下で先発フル出場し、全3得点に絡む活躍。第5節は27日に開催され、アウェーでビクトリア・プルゼニ(チェコ)と対決する。フライブルクは前半25分にニースのFWケビン・カルロスに先制点を許したが、4分後に追い付いた。鈴木が