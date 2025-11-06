ゴールドウインの2025年4〜9月期連結業績は、売上高が前年同期比4.2％増の555億円、営業利益が同33.5%増の69億円だった。「ゴールドウイン（GOLDWIN）」「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」を中心に国内外で計10店を出店したことや、夏物が堅調に推移したことが寄与した。ただし、為替変動により韓国の持分法適用会社からの持分法投資利益が減少したことで、経常利益以下は減益となり、最終利益は同13.6％減の67億円で着