11月9日（日）午後2時〜3時 日本テレビにて放送の「週刊チャンプ」。この番組は、“大会は人を輝かせる” いまだかつてない番組オリジナルの大会で隠れた天才を発掘するコンテストバラエティ。大阪、徳島、静岡、神奈川、埼玉 全国5府県7都市から挑戦者が登場し、いまだかつてない大会「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」に参戦。心揺さぶる究極の戦いが開幕！■第一回「全国高校生リンダリン