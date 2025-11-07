気候変動対策を話し合う国連の会議「COP30」の首脳級会合がブラジルで始まりました。COP30の首脳級会合が6日、ブラジルの「アマゾン地域の玄関口」と呼ばれる都市ベレンで始まりました。議長国であるブラジルのルラ大統領は会議の冒頭、「世界の指導者たちは科学者の警告を真剣に受け止める時が来た」と、参加者に向けてスピーチを行いました。今回の会合は、世界の気温上昇を産業革命前から1.5度までに抑える目標を掲げる温暖化対