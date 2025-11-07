元日向坂46の濱岸ひよりが6日、自身のインスタグラムを更新。同期の渡邉美穂と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告し、仲良く寄り添う2ショットを公開した。【写真】ディズニーでもぐもぐする濱岸ひよりがかわいい濱岸は投稿で「みほちゃんとディズニーで遊んできたよ」と、渡邉との笑顔の2ショットを披露。園内で頬を寄せ合う姿や、スイーツを楽しむ様子などが収められている。濱岸と渡邉は、いずれも日向坂46の二期