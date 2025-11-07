北村有起哉が主演を務め、仲間由紀恵が共演する木曜劇場『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第5話が6日に放送され、さとこ（阿川佐和子）が傷心の慎一（草刈正雄）を叱咤する姿が描かれると、ネット上には「かっけぇっす!!」「ダメだ涙止まらん」などの声が相次ぎ、X上では“さとこさん”がトレンド入りした。【写真】手を取り合う慎一（草刈正雄）とさとこ（阿川佐和子）娘とその夫を事故で亡くした