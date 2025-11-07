パドレスは６日（日本時間７日）、元救援投手のクレイグ・スタメン氏を次期監督に迎えることで合意し、３年契約を結んだ。米大リーグ公式サイトによれば、４１歳のスタメン氏は２００９年にナショナルズでメジャーデビュー。右の救援投手として２０１７年から２０２２年までパドレスで活躍するなど通算５６２試合に登板し５５勝４４敗１０８ホールドをマーク。２０２３年に右肩を痛めたために現役を引退。翌年からはパドレスの