◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）アマチュアの小林匠（２１）＝大院大３年＝が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー、６４をマークして単独首位発進した。アマが初日にトップに立つのは昨年３月の開幕戦、東建ホームメイトカップの中野麟太朗以来４人目（１９９９年の日本ゴルフツアー機構発足後）。来季米ツアー昇格を決めた平田憲聖（２４）、今季