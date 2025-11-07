【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月6日／デイ1）【映像】称賛集めた溝スレスレの猛プッシュ（実際の様子）6日から9日まで、世界ラリー選手権の第13戦が愛知県と岐阜県で開催されている。地元出身の日本人ドライバー勝田貴元は、期待とプレッシャーが高まるなか集中力を見せ、最初のステージで3位を獲得した。競技初日デイ1は、豊田市鞍ケ池公園に設置されたSSS1『クラガイケ・パークSSS』のみで争われる。一