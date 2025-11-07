元警察官・白バイ隊員で、「女副署長」シリーズ、「流警」シリーズなど数多くの警察小説を手がける松嶋智左さん。最新作『刑事ヤギノメ 奇妙な相棒』が、11月5日より文春文庫で発売になりました。【写真】この記事の写真を見る（4枚）体力はないが観察眼はピカイチ――そんな主人公・弓木瞳を描いた本作について、松嶋さんにお話を伺いました。『刑事ヤギノメ 奇妙な相棒』（文春文庫）なぜ「体力がない」刑事を主人公に？――