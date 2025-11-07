尊敬する三浦監督に代わって新たにベイスターズを率いる相川監督(C)萩原孝弘三浦野球の継承という物語今秋にDeNA時代となってから4代目の監督に就任した相川亮二。現役時代に横浜を離れ、巨人とヤクルトを渡り歩いた男と球団の物語は、「兄貴分」と慕う三浦大輔の下へ帰還したことから再開した。【動画】ハマの大砲が復活を感じさせる特大弾！筒香嘉智の打撃をチェック前任監督の三浦大輔は言わずと知れた“横浜のアイコン”