タレントの藤田ニコル（27）が6日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自身の部屋着について語った。今回は前回に引き続きモデルの滝沢眞規子がゲスト出演。事前取材VTRでは「ファッション哲学」として部屋着にもこだわっていることが明かされた。また、夫から「お前いつも汚いな」と思われるのが「嫌だな」などと語っていた。スタジオトークになり、「普段はどんな部屋着を着ている?」という