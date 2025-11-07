12歳のタイ国籍の少女を個室リラクセーション店で違法に働かせたとして、経営者の男ら2人が逮捕されました。少女は母親に「人身取引」目的で日本へと連れてこられ、置き去りにされたとみられています。今回の事件で行われていたとみられている「人身取引」、実はいま日本国内での被害者が増えています。■国内「人身取引」被害者保護数…去年は66人藤井貴彦キャスター「国内で保護された『人身取引』による被害者数を表したグラフ