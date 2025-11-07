【ニューヨーク＝小林泰裕】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３９８・７０ドル安の４万６９１２・３０ドルだった。値下がりは２営業日ぶりで、一時５００ドル超下落した。終値が４万７０００ドルを割り込むのは２週間ぶり。米民間雇用調査会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが６日、米国の企業や政府機関の人員削減数が１０月に急増したと発表した。米国の雇用環境が悪化しつ