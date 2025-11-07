立冬のきょうは、北海道では上空に寒気が入り込む影響で、雪の降るところがあるでしょう。札幌を含む平野部でも、積雪となるおそれがあります。路面状況の悪化にお気を付けください。東北地方でも山沿いを中心に、雪が降る可能性があります。一方、関東から西では、広く日差しが届くでしょう。洗濯物は、よく乾きそうですが、午後は沿岸部を中心に風が強まるため、しっかりと止めて干すようにしてください。あすから、雲が多くなり