ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。松本人志が復帰したことで話題の、1日に始まったダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）について私見を述べた。堀江氏は「まず言わせてもらうと、僕は（『DOWNTOWN＋』に）入ってないです。なぜかと言うと、お笑いについては本当に興味がないからです」「（『DOWNTOWN＋』は）見てないです。見て