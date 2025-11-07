韓国プロ野球などでチアガールを務めるキム・ドアが、大胆な私服SHOTでファンを虜にしている。【写真】キム・ドア、圧巻の“ピタピタ”私服SHOTキム・ドアは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。公開された写真には、白の半袖シャツにデニムを組み合わせたラフなコーディネートのキム・ドアが写っている。リュックやショルダーバッグなどさまざまなカバンとともに、カメラに向かってにこやかにな微笑みを向けている