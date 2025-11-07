◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽２回戦鷺宮製作所１―２ホンダ熊本（６日・京セラドーム）巨人からドラフト１位指名を受けた鷺宮製作所（東京）の竹丸和幸投手（２３）が６日、ホンダ熊本戦の８回途中から２番手で登板。１点リードの９回に３安打２失点で逆転を許し、敗戦投手となった。社会人最後の公式戦を２回戦敗退で終えた最速１５２キロ左腕は、さらなるレベルアップを誓った。竹丸のポーカーフェースが崩れた。