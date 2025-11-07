福岡市の68歳の男性の自宅から現金およそ700万円を盗んだとして自称・看護師の22歳の女が逮捕されました。女は「家具を買うためにやった」と供述しています。窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不詳の自称・看護師谷風瑠七容疑者（22）です。警察によりますと、谷風容疑者は、ことし4月から7月までの間、福岡市早良区に住む68歳の男性の自宅を訪れ、リビングにあった手提げバッグの中から現金500万円を盗んだ疑いです。谷風容疑者は